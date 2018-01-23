Чавушоглу сообщил о строительстве лагеря для беженцев на северо-западе Сирии

Анкара, 23 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкие власти строят на северо-западе Сирии в городе Азаз палаточный лагерь, рассчитанный на 3 тысячи беженцев.

Турция продолжает оказывать гуманитарную помощь Сирии, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что до начала операции «Оливковая ветвь» были организованы в Идлибе два лагеря для беженцев

«Сейчас мы устанавливаем 500 палаток для размещения 3000 человек в Азазе. Их основные потребности в пище, отоплении, средствах гигиены будут удовлетворены», — написал турецкий высокопоставленный дипломат в Twitter.

Чавушоглу добавил, что с 2011 года Турция предоставила убежище 3,5 миллиона сирийцев, из них 235 тысяч базируются на территории 21 лагеря. Напомним, что 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских сил в Африне. Сирийские власти осудили действия Анкары, назвав Африн неотъемлемой частью страны. Россия призвала стороны к сдержанности и уважению целостности САР.