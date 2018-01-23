Сирийские курды рассказали о потерях турецкой армии в Африне

Африн, 23 января. Турецкая армия потеряла бронетранспортер и шесть солдат в результате боестолкновений в сирийском кантоне Африн. Об этом во вторник сообщили в командовании «Сирийских демократических сил» (SDF).

«В местности Радчо (населенный пункт Года) наши силы провели успешную операцию, которая привела к разрушению бронетранспортеров и убийству шести солдат турецкой оккупационной армии», — пояснили в SDF.

В настоящее время турецкие солдаты пытаются взять высоту Кусталь. Сколько потеряли сами SDF — не уточняется.

Напомним, что ранее турецкое командование объявило о начале военной операции «Оливковая ветвь», целью которой стали курды в сирийском Африне. Данный кантон находится неподалеку от границы Турции. Отметим, что операция была спровоцирована заявлением США, которые анонсировали создание в приграничной зоне Сирии «сил безопасности».