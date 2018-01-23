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Сирия сегодня: САА отразила атаку террористов в Латакии, Катар поддержал военную операцию Турции в Африне
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    Сирия сегодня: САА отразила атаку террористов в Латакии, Катар поддержал военную операцию Турции в Африне

    16:09  23 Января 2018
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    Катар поддержал военную операцию Турции в сирийском Африне

    Сирия, 23 января. Армия САР отразила атаку террористов в провинции Латакия. Официальный Катар поддержал военную операцию Анкары в сирийском Африне. Курды заявили, что ликвидировали более 50 турецких военных. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Сирийцы отразили атаку террористов

    Правительственная армия Сирии и ее союзные военизированные формирования сумели отразить атаку запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» на севере провинции Латакия. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

    «Сирийская армия отразила попытку нападения террористов «Джебхат ан-Нусра» и подчиненных им группировок в направлении деревни Сараф на севере провинции Латакия. Ликвидировано 13 боевиков», — отмечает издание.

    Армия Сирии отбила атаку террористов

    В настоящее время на юге провинции Идлиб войска САР продолжают зачистку периметра освобожденной несколько дней назад авиабазы Абу-Духур, где отряды радикальных исламистов продолжают предпринимать попытки контратаковать.

    Катар поддержал Анкару

    Власти Катара поддержали начало военной операции Турции в сирийском Африне, заявила официальный представитель МИД Катара Люлю аль-Хатыр.

    «Операция Турции в сирийском Африне, которая началась в субботу, связана с защитой национальной безопасности и обеспечением безопасности ее границ из-за нарушений ее границ и многочисленных террористических вылазок на ее территории, поэтому Катар поддерживает ее», — отметила она.

    При этом представитель Катара подчеркнула, что введя вооруженные силы на территорию Сирии, Анкара якобы предотвращает распад сирийской территории. По словам аль-Хатыр, Турция — влиятельный член НАТО, который «действует для обеспечения стабильности и равновесия в регионе, и Катар полностью уверен в желании Турции обеспечить безопасность гражданского населения и единство сирийской территории».

    Армия Турции на севере Сирии

    Напомним, 20 января генеральный штаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

    Курды ликвидировали 50 турецких военных

    Около 53 турецких военнослужащих были убиты и еще около 38 получили ранения во время боев между армией Турции и «Сирийскими демократическими силами» (SDF) в пограничных районах Шахба и Африн. Об этом сообщается в пресс-релизе SDF.

    «Сирийские демократические силы отразили все нападения на город Шахба и Африн и атаки оккупационной армии. Наши силы провели операции против постов оккупационной армии, подтвердились данные о том, что 53 врага скончались, 38 получили ранения», — значится в документе.

    Сирия сегодня: САА отразила атаку террористов в Латакии, Катар поддержал военную операцию Турции в Африне

    В минувший понедельник генштаб Турции сообщил, что один турецкий военнослужащий погиб во время проведения операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #турция #дамаск #москва #идлиб #джебхат ан-нусра #африн #провинция
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