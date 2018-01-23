Неизвестный «заминировал» офисы «Яндекса» в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Москва, 23 января. Из-за анонимных звонков с сообщением о «минировании» сегодня в течение дня были эвакуированы офисы компании «Яндекс» сразу в трех крупных российских городах — Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Информацию о эвакуации подтвердили в компании.

«Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором «Яндекс» снимает офис. Проверкой информации занимаются специальные службы», — сообщили в екатеринбургском офисе компании.

Как стало известно источникам Федерального агентства новостей, на данный момент в офисах эвакуированы все сотрудники. На месте продолжают работать правоохранительные органы и сотрудники спасательных служб, на данный момент никаких взрывчатых веществ в офисах не обнаружено.

Напомним, не так давно президент РФ Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности за телефонный терроризм, который успел за два прошедших года стать в России настоящим бедствием, приводящим к огромным убыткам.