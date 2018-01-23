Путин встретится с главой Татарстана и духовными лидерами республики

Казань, 23 января. Президент России Владимир Путин 24 января прибудет в Татарстан, где проведет встречи с главой республики Рустамом Миннихановым, а также ее духовными лидерами.

Путин прибудет в Казань вечером 24 января. В этот день у него запланированы встречи с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. На следующий день российский лидер проведет переговоры с главой республики.

Также в планы президента входит посещение Казанского авиационного завода имени Горбунова. Там главе государства продемонстрируют полет усовершенствованного ТУ-160М.

После этого Путин поучаствует во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!». Мероприятие соберет порядка пяти тысяч студентов со всей России.

Напомним, ранее Путин заявил об участии в выборах-2018. Штаб кандидата на пост президенты уже собрал более 1,6 миллиона голосов поддержки.