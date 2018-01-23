Путин проведет в Башкирии совещание по диверсификации продукции гражданского назначения в ОПК

Москва, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 24 января посетить Башкирию. Об этом сообщили во вторник представители Кремля.

В рамках своего визита российский лидер проведет совещание, посвященное вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК.

«Глава государства посетит ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса», — указано в заявлении ведомства.

Путин также встретится с главой республики Рустэмом Хамитовым.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин рассказал о создании оперативного штаба, основной задачей которого станут вопросы развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций.