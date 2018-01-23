Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» обнаружили крупный тайник ИГИЛ около Багдада

Багдад, 23 января. Армия Ирака и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» обнаружили крупный тайник «Исламского государства»1 с взрывчаткой.

По данным иракских СМИ армейским подразделениям и отрядам «Народных мобилизационных сил» («Хашд аш-Шааби») удалось обнаружить схрон с взрывчатыми веществами, оборудованный боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Фаллуджа в 60 километрах от Багдада.

Отмечается, что кроме канистр с взрывчаткой на замаскированном складе найдены газовые баллоны с аналогичным содержимым, а также боеприпасы калибра 82 и 120 миллиметров для минометов и реактивных систем залпового огня.

Правительственные войска регулярно находят подобные тайники на северо-западе Ирака в ходе операции по зачистке района от остатков «Исламского государства» и выявлению «спящих» ячеек «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.