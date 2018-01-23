Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Москва, 23 января. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных «легковушек» с пробегом на российском авторынке. Согласно представленным данным, за прошлый год в России было продано более 3,7 млн подержанных автомобилей, что на 3% больше показателей 2016 года.

Лидером вторичного российского рынка стал Ford Focus (132,7), на второе место попала японская модель Toyota Corolla (102,2). Третью позицию занимает корейский Hyundai Solaris (79,6).

В «пятерку» лидеров российского рынка подержанных автомобилей попали также Toyota Camry (74,3), Renault Logan (71,9).

В прошлом году спросом у российских автолюбителей также пользовались подержанные Chevrolet Niva, Opel Astra, KIA Rio, Daewoo Nexia, Volkswagen Passat.