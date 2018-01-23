Начальника московского главка СК заподозрили в получении взятки
Москва, 23 января. Начальник Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов подозревается в получении взятки за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца).
Прокуратура полагает, что для освобождения арестованного коррупционеры запросили 500 тыс. долларов.
«Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий и бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков выступили посредниками в сделке, а Дрыманов дал команду переквалифицировать дело и взять его на контроль Никандрову», — рассказал в суде прокурор Борис Локтионов.
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