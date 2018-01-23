«Это не европейский курс»: украинских делегатов пристыдили за поведение в ПАСЕ

Киев, 23 января. Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин прокомментировал поведение украинской делегации в ПАСЕ, раскритиковавшей резолюцию о защите языков.

Своими действиями представители «ура-патриотических» фракций Рады только подтвердили, что «навязанный ими Украине курс не имеет ничего общего с движением в европейское правовое и ценностное пространство». Об этом Волошин написал на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что идея о том, что укрепление языкового и культурного разнообразия на континенте является фундаментальной европейской ценностью, «красной нитью» проходила в выступлениях делегатов от самых разных европейских стран.

С критикой документа выступил только Киев и в итоге опозорил себя и оказался в одиночестве, констатировал Волошин.

В связи с этим он не исключил, что украинским властям стоит перестать рассчитывать на дальнейшую изоляцию России.