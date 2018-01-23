Успешный индийский продюсер хочет снять фильм о Путине

Давос, 23 января. Глава индийской кинокомпании Dharma Productions Каран Джохар заявил, что хочет снять фильм о президенте России Владимире Путине, как в свое время это сделал голливудский постановщик Оливер Стоун совместно с каналом Showtime.

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

Джохар также выразил желание снимать собственное кино в России. Он хотел бы создать совместный проект России и Индии, который мог бы заинтересовать зрителей обеих стран.

Индийский сценарист может снять фильм по классическим произведения российской литературы. В то же время Джохар признался, что практически не знаком с русской классикой, но готов узнать ее получше в случае необходимости.

Отметим, что американский режиссер Оливер Стоун в 2017 году снял четырехсерийный документальный фильм для канала Showtime, который получил название «Интервью с Путиным».