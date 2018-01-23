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Россия
Россия может полностью отказаться от транзита газа через Украину — эксперт
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    Россия может полностью отказаться от транзита газа через Украину — эксперт

    15:20  23 Января 2018
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    Россия может полностью отказаться от транзита газа через Украину — эксперт

    Москва, 23 января. Представитель Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал заявление Киева об уменьшении потребления российского газа в Европе.

    Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский ранее заявил, что РФ сократила транзит голубого топлива через Украину из-за уменьшения потребления российского газа в странах Евросоюза.

    Эксперт, комментируя слова украинского чиновника, отметил, что Россия не планирует полностью отказаться от транзита через Украину, однако рассматривает этот маршрут как «дополнительный» если Киев не выдвигает запредельный тариф, пишет RT.

    Россия придерживается принципов безопасности и модернизации, требуются инвестиции  в изношенную и технически не готовую к большим объемам газа систему, однако Украина не вкладывается в модернизацию, сообщил эксперт.

    «Россия нацелена на обход Украины, учитывая, что были известные сценарии с незаконным отбором газа, вспомним зиму 2009 года», — подчеркнул эксперт.

    Развитие «Турецкого потока» и старт «Северного потока — 2» позволят полностью отказаться от украинского маршрута, считает Пасечник.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо активно формировать спрос на сжиженный газ на внутреннем рынке страны, этого можно добиться путем поставок голубого топлива в отдаленные регионы.

    Россия может полностью отказаться от транзита газа через Украину — эксперт

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #газ #транзит #росия #ураина
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