Грудинин не связан с КПРФ, его интересует личное продвижение — эксперт

Москва, 23 января. Кандидат в президенты России Павел Грудинин преследует на выборах только личные цели, связанные с собственным «продвижением», уверен исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Олигарх Грудинин стал первым беспартийным кандидатом, который будет баллотироваться от КПРФ. За время своей политической деятельности он входил в «Единую Россию» и был депутатом Мособлдумы, в том числе дважды выдвигаясь от ЕР, а покинув ряды единороссов, участвовал в нескольких съездах ЛДПР, но так и не вступил в партию. Когда стало известно, что Грудинин будет баллотироваться от КПРФ, на встречах с избирателями он стал утверждать, что является приверженцем целей и идеологии коммунистов.

По словам Данилова, для Грудинина данная ситуация является нормальной, так как он представляет собой «политического оппортуниста».

«Его политическая карьера не связана с КПРФ и не факт, что она будет связана дальше. Его амбиции не простираются далее, чем стать главой региона. Поэтому всю свою политическую карьеру он использовал разные платформы, чтобы продвигаться», — заявил Данилов «НьюИнформ».

Эксперт уверен, что региональные организации КПРФ могут попросту проигнорировать выборы, поскольку не знают кандидата. Это, в свою очередь, может привести к тому, что на выборы не явится и часть электората.