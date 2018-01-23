Вернувшиеся из Сирии саперы поделились опытом с коллегами из Росгвардии

Москва, 23 января. Вернувшиеся из Сирии российские саперы поделились полученным опытом с инженерными подразделениями Росгвардии, заявил начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

Заровнятных констатировал, что у Росгвардии налажены очень тесные отношения с коллегами из управления инженерных войск министерства обороны России. Он омтетил, что саперы Минобороны поделились опытом, полученным при разминировании территории Сирии.

«Мы всегда вместе с ними рядом — начиная с обучения и заканчивая обменом опытом, — приводит его слова РИА Новости. — Что-то они у нас перенимают, что-то мы у них. Все, что саперы выполняли в Сирии, мы это знаем. До нас доводят эту информацию».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Глава России объявил в рамках этого визита о выводе основной части российских войск из САР после завершения антитеррористической операции.