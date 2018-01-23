Высокая явка на выборы-2018 сорвет наступление антироссийских сил — писатель Поляков

Известный российский писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Юрий Поляков, много лет возглавлявший знаменитую «Литературную газету», уже в третий раз стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Поляков уверен, что Владимир Путин — единственный кандидат в президенты, который обеспечит преемственность как внешней, так и внутренней политики России и поступательное развитие нашей страны. Но, по мнению писателя, то, что многие россияне разделяют эту его убежденность и уверены в победе действующего президента, вовсе не значит, что можно расслабиться и решить, что принимать участие в выборах-2018 необязательно.

Юрий Поляков объяснил, почему, по его мнению, для каждого россиянина, имеющего право голоса, столь важно личное участие в выборах президента России.

«Вы понимаете, тут такая история, — отметил Поляков в комментарии Федеральному агентству новостей. — В том, что за Путина проголосует абсолютное большинство, у меня лично нет никаких сомнений. Но политика на разрушение стабильности в нашей стране, которую проводят определенные группы как внутри России, так и за рубежом, строится на том, чтобы любыми способами минимизировать количество голосов, поданных за Путина. Чтобы затем, опираясь на это, начать дальнейшее наступление и на президента, и на Россию».

По словам писателя, пример США ясно показывает, какой может быть ситуация, если действующий президент не может достойно противостоять деструктивным силам.

«Каким может быть это наступление? — Ну, мы видим, в какой ситуации сейчас оказался [президент США Дональд] Трамп, — отметил Юрий Поляков. — Поэтому я призываю всех людей, которые поддерживают Владимира Путина, выразить эту поддержку не тем, чтобы в день президентских выборов, сидя у телевизора, выпить за здоровье Владимира Владимировича. Эта поддержка в том, чтобы пойти проголосовать. Подавляющая поддержка — она и так есть. Но она должна быть формально зафиксирована. Тогда те вещи, которые делает Путин, ему будет делать проще. И я думаю, что тогда ему будет проще сладить и с коррупцией, и с присутствием в нашей элите антипатриотических сил. Вот, такова моя логика, почему всем нужно обязательно принять участие в выборах президента России».

Выборы президента России состоятся 18 марта, напоминает «Газета.ру», сообщая, что одним из сопредседателей московского штаба общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина стал режиссер Карен Шахназаров.