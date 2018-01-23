Путин спросил у Макри о приоритетах Аргентины во главе G20

Москва, 23 января. В ходе встречи со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри российский президент Владимир Путин спросил его о приоритетах Аргентины в качестве председателя клуба G20 — Аргентина занимает этот пост в наступившем 2018 году.

«В этом году Аргентина председательствует в «Большой двадцатке». Конечно, было бы очень интересно узнать о ваших приоритетах», — осведомился Путин.

Предполагается, что в ходе встречи российский и аргентинский президенты смогут обсудить острые вопросы экономики и политики, а по итогам подпишут совместное заявление.

Напомним, председательство в «Большой двадцатки» по очереди переходит от одной к другой стране в пределах нескольких групп.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, который запланирован на конец ноября.