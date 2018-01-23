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Общество
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Россия
Выборы президента 2018: крымчане собрали свыше 30 тыс. подписей в поддержку Путина
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    Выборы президента 2018: крымчане собрали свыше 30 тыс. подписей в поддержку Путина

    15:05  23 Января 2018
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    Выборы президента 2018: крымчане собрали свыше 30 тыс. подписей в поддержку Путина

    Симферополь, 23 января. Жители Крыма собрали более 30 тыс. подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, который будет избираться на четвертый срок. Об этом во вторник заявил сопредседатель крымского регионального штаба общественной поддержки выдвижения Путина Борис Левин.

    «Сбор подписей на территории республики прекращен, потому что уже собрано достаточное количество по всей России. По Крыму — это более 30 тысяч», —  рассказал он РИА Новости.

    Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Путин, который заявил о намерении участвовать в выборах, собрал уже 1,6 млн подписей в поддержку, хотя для регистрации кандидата-самовыдвиженца требуется 300 тыс. подписей.

    Крым отошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума. Несмотря на то, что ЦИК приглашал все международные структуры направить в этот регион наблюдателей на выборы, руководство БДИПЧ ОБСЕ отказалось.  

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #крым #выборы-2018 #подписи
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