Mercedes-Benz отзывает из России более 6,6 тысяч автомобилей

Москва, 23 января. Компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать более 6,6 тысячи автомобилей из России из-за проблем с подушками безопасности.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Сообщается, что у автомобилей знаменитой немецкой марки была выявлена неисправность, которая заключается в том, что подушки безопасности, установленные в Mercedes, могут внезапно сработать из-за электростатического разряда.

Отмечается, что отзыву из России подлежат автомобили Mercedes А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, которые были реализованы с 2012 по 2014 год.

В компании заявили, что выполнят тщательную проверка машин, отмечает «Ридус».

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что компания Mercedes-Benz запатентовала подушки безопасности для пешеходов.