Путин рассказал о реформе судебной системы России

Москва, 23 января. Поправки о функционировании судебной системы, которые предлагает Верховный суд России, не должны иметь обратной силы. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, все решения в данной сфере должны приниматься без спешки.

«В этой сфере деятельности, очень тонкой и очень важной для государства, действовать нужно аккуратно, и вновь принимаемые законодательные нормы, без всяких сомнений, не должны иметь обратной силы», — подчеркнул Путин в своем выступлении, которое приурочено к 95-летию учреждения Верховного суда РФ.

Он также указал на то, что одна из реформ направлена на разгрузку судов от бюрократической рутины.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин заявил о том, что современный судья должен быть профессионалом и примером порядочности.

Владимир Путин. Биография