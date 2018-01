Новые ракеты Ту-95 усилят операционную гибкость ВКС РФ — СМИ США

Военные технологии РФ демонстрируют стремительное развитие. Российские инженеры научили крылатые ракеты изменять цель непосредственно перед запуском.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russia's Tu-95 Bomber Now Has Cruise Missiles That Can «Retarget» (Российские Ту-95 теперь оснащены крылатыми ракетами, способными менять свою цель перед запуском), опубликованную порталом The National Interest.

«Это настоящий прорыв для российских военных. Новые ракеты Ту-95 усилят операционную гибкость ВКС РФ, их способность реагировать на меняющиеся условия в боевом пространстве и появляющиеся целевые возможности», — заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок Марк Ганзингер.

Проверенные временем советские бомбардировщики Ту-95МС недавно заполучили возможность изменять цели своих крылатых ракет, когда уже находятся в воздухе. Более того, снаряды могут быть перенацелены, когда воздушные суда уже достигли своей цели.

Ранее министерство обороны России заявило, что бомбардировщики Ту-95МС, вооруженные новейшими боевыми ракетами X-101 (способными поражать цели на расстоянии 4500 км), уже использовались в 2017 году для уничтожения террористических баз и объектов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии.

«5 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС вылетели с авиабазы Энгельс на территории Российской Федерации, совершили полет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе между провинциями Хама и Хомс в Сирии», — говорится в сообщении министерства обороны России на его странице в Facebook.

В результате ракетного удара были уничтожены три крупных склада оружия и боеприпасов, а также командный пункт террористов недалеко от города Акербат. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 были нанесены с расстояния около 1000 км. Самолеты Ту-95МС были оснащены системой, позволяющей экипажу бомбардировщика менять цели ракеты в полете. Однако пока неясно, сколько самолетов было оборудовано новым прицельным комплексом.

«На данный момент система устанавливается на некоторые бомбардировщики, — рассказал в интервью National Interest Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Москвы. — Теперь они смогут менять цели крылатых ракет, прежде чем они будут запущены бомбардировщиком».

Более того, многие эксперты высказывают предположение, что Ту-95МС в ближайшем будущем сможет менять цель ракеты, когда она уже находится в полете. Почти наверняка эта система сейчас разрабатывается.

«С уверенностью могу сказать, что русские сейчас ведут работу над этим, ведь американцам уже удалось создать такую технологию, — сказал Кашин. — Думаю, русские пока что не могут использовать это оружие, потому что сами бомбардировщики еще не приспособлены».

Главный вывод, который можно сделать из этих новостей — это то, что США больше не являются монополистами на рынке дальнобойного высокоточного оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.