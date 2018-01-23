Климкин назвал цирком намерение ПАСЕ вернуть российскую делегацию

Киев, 23 января. Глава МИД Украины Павел Климкин возмутился намерению ПАСЕ вернуть делегацию России, заявив, что «это будет цирк». Дипломат утверждает, что только Украина защищает европейские ценности.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на том, что Россия должна вернуться к полноценной работе в ПАСЕ. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин резко отреагировал на это заявление, обвинив организацию в том, что ей якобы не важны демократические ценности. Дипломат также отважился оспорить уважение к ПАСЕ со стороны ее участников.

«Если удастся без каких-либо условий (вернуть делегацию РФ), то Совет Европы все перестанут уважать. Это будет цирк, в котором будут только политические интриги», — сказал Климкин в эфире меджлисовского телеканала АТР.

Глава украинского МИД вспомнил про Вторую мировую войну и про ценности, которые «тогда были кому-то важны». По его мнению, только Украина стоит на страже демократии и следит за соблюдением прав человека.

«Если сейчас ценности неважны, давайте успокоимся и скажем, что кто-то другой защищает ценности. Я считаю, что украинцы сейчас защищают ценности», — добавил Климкин.

Напомним, что в 2015 году ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, тем самым лишив делегацию права голоса. В июне 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о приостановке членских взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий российской делегации.