Европол оценил ситуацию с боевиками, перебравшимися из Сирии и Ирака

Давос, 23 января. Европол зафиксировал незначительное увеличение притока боевиков из Сирии и Ирака. Об этом во вторник заявил глава ведомства Роб Уэйнрайт в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Было некоторое увеличение, но не в таких масштабах, каких мы ожидали. Мы не знаем, почему это так. Мы не знаем, как много их могло умереть, как много переместились в другие регионы, еще не в Европу», — отметил он.

При этом Уэйнрайт подчеркнул, что остается множество неучтенных иностранных боевиков, которые теоретически могут возобновить террористическую деятельность.

Напомним, что ранее было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (ДАИШ), которая некогда захватила часть территорий в Сирии и Ираке, пытаясь создать свой собственный халифат.

1 Организация запрещена на территории РФ.