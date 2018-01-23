Сирия стала жертвой большой провокации США: почему курды в Африне выбрали путь эскалации

Как сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на трех курдских чиновников, российские военные пытались предотвратить наступление турецких войск в Африне, но курды сами выбрали эскалацию, отказавшись передать занимаемые ими территории на северо-западе Сирии под контроль законного сирийского правительства.

Однако после начала операции ВС Турции, получившей название «Оливковая ветвь», главнокомандующий курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) Сипан Хемо обвинил Россию в предательстве и союзничестве с «оккупационным» турецким государством.

Стоит отметить, что активная подготовка к турецкому наступлению на Африн началось сразу после заявления представителя международной коалиции Томаса Вила о создании так называемых «Сил безопасности границы», основой которых должны были стать именно курдские вооруженные формирования. После острой реакции Анкары последовало заявление начальника штаба операции «Непримиримая решимость» полковника ВС США Райана Диллона о том, что Африн не входит в зону ответственности международной коалиции.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что тот путь, который выбрали представители курдской общины, — это путь, направленный на эскалацию вооруженного конфликта:

«Это чрезвычайно опасный путь. К сожалению, он привел к возникновению нового очага военный действий на северо-западе Сирии, поскольку оба участника конфликта — и курды, и Турция — продемонстрировали стремление к радикальному решению данной проблемы».

Позиция руководителей курдской общины в Африне, с точки зрения эксперта, была ошибочна:

«В значительной степени вину за эту ошибку несут даже не курды, а Соединенные Штаты, которые в данном случае воспользовались ситуацией и, фактически, спровоцировали конфликт, исходя из своих конкретных целей, которые США преследуют в регионе. Эти цели никак не соотносимы ни с реальными целями курдов — борьбой за независимость, ни с реальными целями союзника США по блоку НАТО Турции, которая стремится обеспечить собственную безопасность так, как она ее видит, ни с реальными целями легитимного сирийского правительства».

Цели США, по мнению эксперта, состоят в том, чтобы развалить Сирию и создать поддерживаемый очаг дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке:

«И, как следствие, максимально ослабить позиции России, которая продемонстрировала как раз стремление и возможность разрешения ситуации по наведению порядка в Сирии, умиротворению в регионе и борьбе с террористами».

Наш собеседник напомнил о той ситуации, которая сложилась в конце прошлого года в Иракском Курдистане:

«Там Соединенные Штаты проводили ту же самую политику, которая привела к эскалации напряженности в отношениях курдской общины и центрального иракского правительства. Но в тот момент, когда в Иракском Курдистане прошел так называемый референдум, Соединенные Штаты отказались от дальнейшей поддержки курдов, что привело к достаточно неблагоприятной ситуации для иракских курдов».

То же самое, по словам эксперта, происходит и в отношении курдов сирийских:

«Лидеры курдской общины, курдская общественность должны понимать, что Соединенные Штаты не являются их искренним и верным другом. Они не преследуют цели предоставления независимости курдам и создания курдского государства. У них совершенно иные цели. Если говорить прямо, они просто используют вековую надежду курдского народа на обретение независимости в своих корыстных целях».

Наш собеседник считает, что все стороны заинтересованы в прекращении данной конфликтной ситуации, из которой есть только один выход — это некий диалог между представителями Турции, курдской общины и сирийского правительства:

«Мне кажется, что, исходя из тех возможностей, перспектив, потенциала, которые существуют сейчас, модерировать этот диалог может только Россия. Только Россия является той страной, которая способна привести враждующие стороны к общему знаменателю. Поэтому международное сообщество должно помочь России в этой ситуации усадить участников конфликта за стол переговоров и заключить соглашение, которое будет компромиссным».

Как отметил эксперт, это соглашение должно учитывать интересы обеих сторон:

«Интересы Турции — это создание системы безопасности в отношении своих границ, а американская инициатива очень сильно нарушала эти интересы. Интересы курдской общины — это мирное сосуществование и тот или иной элемент самостоятельности, интересы сирийского правительства — это территориальная целостность и независимость государства. Эти интересы можно и нужно сочетать, и найти ту политическую основу, конструкцию, которая учтет интересы всех сторон».

Намерение же Соединенных Штатов создать «силы безопасности границы» — это был прямой осознанный шаг, направленный на дестабилизацию ситуации, срыв переговорного процесса и стравливание сторон: