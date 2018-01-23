Сирия: курды уничтожили командира боевиков ССА в районе Хаммам

Африн, 23 января. Очередная атака «Свободной сирийской армии» на севере сирийского Алеппо завершилась уничтожением одного из командиров боевиков.

Близкие к командованию вооруженного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА) источники подтвердили, что во время столкновений с курдской коалицией «Сирийские демократические силы» (SDF) около населенного пункта Хаммам ликвидирован полевой командир группировки «Лива Самарканд».

Отмечается, что «Самаркандская бригада» является протурецкой группировкой, которая участвовала в зачистке населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо от боевиков. Столкновения проводились в рамках турецкой военной операции «Щит Евфрата». В данный момент бригада используется Анкарой при наступлении на курдские позиции в Африне.

Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» в ответ на провокацию США, которые пообещали создать на границе с Турцией «пограничные силы безопасности» из состава курдских «Сирийских демократических сил». После многократных предупреждений армия Турции начала вторжение в курдский кантон Африн.