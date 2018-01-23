Путин поздравил судей с 95-летним юбилеем ВС, пожелав им «простого человеческого счастья»
Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья», выступая на праздновании 95-летнего юбилея со дня основания Верховного суда в РФ.
По словам президента, венцом любого правового процесса является судебное решение. В этом случае только суд может принять окончательное решение и в рамках уголовного дела, и как спор между двумя сторонами процесса.
Таким образом, вся работа судей связана с конфликтами, заключил Путин.
«Не забывайте, что жизнь, она состоит не только из конфликтов... Хочу пожелать вам простого человеческого счастья, успехов и благополучия в ваших семьях», — обратился к судьям глава государства.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин также обратился к судьям, чтобы поздравить их с 95-летием Верховного суда России.