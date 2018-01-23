Путин пригласил президента Аргентины на ЧМ-2018

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин пригласил аргентинского лидера Маурисио Макри на чемпионат мира по футболу в России.

Путин во время переговоров с президентом Аргентины в узком составе затронул тему предстоящего чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

«Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии — о чемпионате мира по футболу в России, — обратил к аргентинскому коллеге российский лидер. — Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны».

Также Путин отметил, что отношения между Москвой и Буэнос-Айресом успешно развиваются. Между Россией и Аргентиной на данный момент наметился рост товарооборота.

В ноябре прошлого года после исчезновения дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины в Атлантике Путин позвонил Макри и предложил ему помощь в операции по поискам пропавшей субмарины.