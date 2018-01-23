Путин назвал главные качества современного судьи

Москва, 23 января. Современный российский судья должен быть примером порядочности и независимости. Об этом во вторник заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства», — объяснил глава государства в своем выступлении, которое приурочено к юбилею Верховного суда.

По словам Путина, работа судьи также должна вызывать доверие у россиян и способствовать повышению авторитета данной ветви власти. Кроме того, президент указал на положительные изменения в кадровой политике Верховного суда РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей.