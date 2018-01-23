Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин заявил, что право граждан РФ на надежную судебную защиту будет строго соблюдаться, как это прописано в главном нормативном документе страны, Конституции.

Такое заявление российский лидер сделал, выступая на торжественном мероприятии по случаю 95-летия Верховного суда России.

«Очевидно, что российские суды и особенно высшие судебные органы должны иметь все возможности для надежного, эффективного обеспечения прав граждан на судебную защиту. Это одна из ключевых норм нашей конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться», — приводит заявление Путина РИА Новости.

Российский лидер также подчеркнул, что стремление Верховного суда улучшать и модернизировать судебную систему является очень важным.

Напомним, ранее президент России отметил, что строгое соблюдение закона - это обязательное условие проведения избирательной кампании в России. По его словам, главное, чтобы все делалось «в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм».

Отметим, избирательная кампания в России, предшествующая выборам президента страны, находится в самом разгаре. Действующий президент России Владимир Путин, идущий на выборы как самовыдвиженец, собрал в свою поддержку более 1,6 миллиона подписей.