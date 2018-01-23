Стали известны размеры зарплаты Порошенко и его администрации

Киев, 23 января. В Киеве были обнародованы суммы, которые получили на своих постах президент Украины Петр Порошенко и сотрудники его администрации. Как оказалось, в течение 2017 года заработная плата украинского президента составила 336 тысяч гривен (11,6 тысяч долларов).

Хотя для украинцев президентская зарплата в 28 тысяч гривен в месяц является весьма солидной, для самого президента-олигарха эти суммы пренебрежительно малы — поэтому вся президентская зарплата была потрачена на благотворительность.

При этом оказалось, что глава президентской администрации Игорь Райкин получил в 2017 году в полтора раза больше своего начальника — 537,7 тысяч гривен (18,6 тысяч долларов или 44,8 тысяч гривен в месяц), причем почти 200 тысяч гривен составили премии, отпускные и командировочные.

Больше президента Украины получает и все заместители Райкина. Так, первый замглавы АПУ Виталий Ковальчук получил 431,2 тысяч гривен, из которых оклад составляет лишь треть — видимо, без обильных премий сотрудники президентской администрации были бы обречены на нищету.