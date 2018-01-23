Иркутская прокуратура вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

Иркутск, 23 января. Избирательная комиссия Иркутской области признала незаконными агитматериалами бюллетени в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Областная прокуратура предупреждение КПРФ.

Листовки обнаружили в региональном комитете партии. В избиркоме Иркутской области сообщили, что бюллетени «Правда» не были оплачены из избирательного фонда Грудинина, однако в нем содержится предвыборная программа кандидата.

Бюллетени были признаны незаконным агитационным материалом, в полицию поступило представление о необходимости прекратить распространение листовок.

Незаконным агитматериалом было признано и другое издание партии, в котором члены КПРФ призывали к забастовкам. Правоохранители должны установить, кто причастен к изготовлению бюллетеней.