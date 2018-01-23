Избирком НАО выбрал участки с автоматизированными КОИБ

Нарьян-Мар, 23 января. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа определила участки, где будет работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Они будут установлены в школах №4, №1, № 50, где располагаются самые крупные избирательные участки Нарьян-Мара с численностью избирателей — более 2 тысяч. Специально для этих трех избирательных участков будет напечатано 6 тыс. избирательных бюллетеней, которые будут отличаться от других бюллетеней. Они будут напечатаны на бумаге повышенной плотности, иметь прямоугольную черную печать, а специальная защитная марка будет наклеена на обратную сторону.

На территории НАО в день голосования будет открыт 51 избирательный участок. Досрочное голосование начнется 25 февраля.

Напомним, что президентские выборы пройдут в России 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин также примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

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