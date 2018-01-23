День соборности на Украине отпраздновали с картой страны без Крыма

Киев, 23 января. Карту Украины без Крыма вывесили в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня соборности в украинском городе Сторожинец Черновицкой области.

Власти города устроили праздничный концерт в доме культуры, где была вывешена нарисованная карта Украины без крымского полуострова. Чиновники поздравили сограждан с памятной датой и рассказали о целостности и независимости страны.

Мероприятие посетили украинские военные и представители органов власти, передает украинское издание TCH. Однако никто на карту внимания не обратил.

Отметим, что День соборности отмечают на Украине 22 января.

Полуостров Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума среди жителей полуострова. Большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. 17 марта 2014 года президент России Владимир Путин совместно с крымскими властями подписал указ о признании Республики Крым.