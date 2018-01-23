Сирия: боевики из Восточной Гуты открыли огонь по христианским кварталам Дамаска

Дамаск, 23 января. Укрывающиеся в Восточной Гуте террористы открыли огонь по христианским кварталам Дамаска Баб-Тума и Аль-Касаа, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Скрывающиеся в Восточной Гуте Дамаска боевики вновь атаковали христианские кварталы столицы Сирии. На этот раз экстремистские группировки использовали ракеты, одна из которых попала в автобусную остановку на кольцевой развязке. В результате погибли девять местных жителей, 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Корреспондент ФАН отмечает, что количество жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Ряд снарядов упали в окрестностях Аль-Касаа и Шагура. Здания и припаркованные рядом автомобили получили значительный ущерб.

В ответ на атаки экстремистов подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли точечные удары по позициям террористов в Восточной Гуте. По имеющимся данным, ряд боевиков и пусковых ракетных установок были уничтожены.

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Как сообщает корреспондент ливанского информагентства Al-Masdar в Дамаске, боевики выпустили, по меньшей мере, пять ракет. Согласно первоначальным данным, опубликованным сразу после атаки, погибли пятеро мирных жителей, а серьезные ранения получили не менее восьми человек.

В последнее время в провинции Дамаск участились перестрелки между боевиками и военнослужащими армии Башара Асада, пытающимися вытеснить террористов из региона и положить конец войне в Сирии. Отметим, что христианские кварталы Дамаска несколько раз в неделю становятся объектами атаки террористов. Последний обстрел был зафиксирован несколько дней назад.