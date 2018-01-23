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Россия
Выборы президента 2018: Василий Ливанов объяснил, почему России нужен Путин
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    Выборы президента 2018: Василий Ливанов объяснил, почему России нужен Путин

    15:22  23 Января 2018
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    Выборы президента 2018: Василий Ливанов объяснил, почему России нужен Путин

    Москва, 23 января. Легенда советского и российского кинематографа, знаменитый режиссер и сценарист Василий Ливанов считает, что все граждане России обязательно должны пойти на президентские выборы-2018.

    Ливанов убежден, что России нужен такой президент, как действующий глава государства Владимир Путин. Кроме того, он призвал граждан РФ обязательно пойти на выборы.

    «Я думаю, что все, кто любит Россию и понимают всю сложность международного положения, обязательно должны пойти на выборы и проголосовать за Владимира Путина. Это мое глубочайшее убеждение. Для меня Путин — как Петр Первый. Россия была на краю пропасти, а он, как Петр, коня поднял на дыбы», — отметил актер.

    Он также отметил, что при Путине можно предвидеть свое будущее и будущее своих потомков, пишут Nation News.

    По словам Ливанова, этим и объясняется высокий рейтинг доверия среди граждан.

    Стоит напомнить, что за последние пять лет рейтинг доверия президенту ни разу не опускался ниже 80%.

    Напомним, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за действующего президента России Путина на выборах-2018 проголосовали бы более 73% россиян уже сейчас.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #ливанов #выборы-2018
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