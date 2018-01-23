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Политика
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Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
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    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    16:30  23 Января 2018
    1929

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Сирия, 23 января. ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии нейтрализовано 12 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1, курды проводят принудительную мобилизацию жителей Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

    «Исламское государство»1: атакует опорные пункты SDF в Хасаке.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла 13 боевиков в Латакии.

    Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Ракки.

    ВС Турции: обстреливают позиции SDF в Хасаке.

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    В городе Хараста Восточной Гуты продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами группировок «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». О вооруженных столкновениях сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Также местный источник передает в сети Telegram (@NRVR11), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков недалеко от населенного пункта Отая. Ранее сообщалось, что члены антиправительственных военизированных формирований обстреляли сирийскую столицу. В результате действий исламистов погибло пять мирных жителей Дамаска, еще восемь человек получили ранения.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Террористы «Джебхат ан-Нусры» предприняли попытку атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии в северной части провинции Латакия. По сведениям одного из источников в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy), солдаты правительственных войск отразили нападение радикалов, уничтожив 13 боевиков «Ан-Нусры». Ранее сообщалось, что исламисты пытались напасть на позиции армии САР в Туркоманских горах, однако также потерпели неудачу.

    Местные источники отмечают, что таким образом боевики пытаются отвлечь сирийскую армию от операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) проводят массовые аресты молодых людей в лагере беженцев Айн Исса и его окрестностях, передает источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, задержанные мирные жители принудительно мобилизуются в ряды курдских отрядов ополчения.

    Население подконтрольных курдам территорий провинции Ракка готово взять на себя работы по восстановлению двух больниц, пишут местные источники. Напомним, несмотря на неоднократные заявления со стороны SDF и Соединенных Штатов о скорой реконструкции города, восстановительные работы выполняют жители региона.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Турецкая армия возобновила артобстрелы позиций Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях города Камышлы. О новых атаках ВС Турции пишет информационное агентство Breaking News. Одновременно с этим военный источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@tlabyadmubashr), что протурецкие боевики наносят минометные удары по пунктам дислокации курдских отрядов ополчения в населенном пункте.

    Ранее сообщалось, что опорные пункты SDF на юге провинции Хасака подвергаются периодическим атакам со стороны террористов ИГИЛ1. Столкновения отмечаются в районе Аш-Шаддади.

    Ирак

    Сирия новости 23 января 16.30: ВС Турции атакуют SDF в Хасаке, в Латакии ликвидировано 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    В районе Юсуфия в южном пригороде Багдада прогремел взрыв, передает военный источник в социальной сети Twitter (@IraqiSpringMC). По данным автора публикации, в результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, четверо гражданских получили ранения.

    Iraqi News пишет, что на севере города сдетонировало еще одно СВУ. Взрыв случился недалеко от расположений иракской армии. Двое военнослужащих были ранены, еще один скончался на месте.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #дамаск #курды #ирак #багдад #ракка #латакия #хасака #джебхат ан-нусра #sdf #хараста #тахрир аш-шам
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