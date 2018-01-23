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Политика
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Украина
«То еще зрелище»: депутат оценил состояние украинской военной техники в Крыму
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    «То еще зрелище»: депутат оценил состояние украинской военной техники в Крыму

    14:57  23 Января 2018
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    Старая военная техника

    Предложение Украине забрать военную технику из Крыма было официальным, и дополнительных уведомлений не требует. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не получал от Москвы официальных нот по этому вопросу.

    Если Украина все же решится забрать свою военную технику из Крыма, то ее транспортировка будет «тем еще зрелищем», сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    Отметим, ранее Климкин подчеркнул, что украинская сторона не будет использовать возможности, которые могут «ослабить ее политическую или юридическую позицию».

    «Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение», — отметил Песков.

    Военная техника

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «какие-то бумаги были отправлены по дипломатическим каналам», поэтому от Киева требуется только ответ.

    «Если Украина все же решится забрать свою военную технику из Крыма, то ее транспортировка будет тем еще зрелищем. Дело ведь в том, что далеко не вся техника армии Украины, которая осталась на территории российского Крыма, находится в удовлетворительном состоянии. Так что командованию ВСУ придется решать, как ее вывозить», — заявил Швыткин.

    Более того, по мнению парламентария, процедура вывоза этой военной техники может обернуться новыми репутационными потерями для Киева.

    Юрий Швыткин

    «Можно только представить, сколько времени потребуется на то, чтобы попытаться завести бронетранспортеры или БМП, сколько времени потребуется на то, чтобы отбуксировать корабли и самолеты к местам дислокации. Это будут явные репутационные потери, явные. Хотя самые серьезные потери для Киева наступили тогда, когда ВСУ начали обстреливать мирных жителей Донбасса», — заключил депутат.

    Напомним, в январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать официальному Киеву военную технику из Крыма, хотя она находится в плачевном состоянии. Он уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова Владимира Путина «жестом доброй воли», способным сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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