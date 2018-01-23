Тбилиси, 23 января. Грузия получила от США первую партию американских противотанковых комплексов Javelin, сообщил грузинский министр обороны Леван Изория после встречи американским послом в Тбилиси Яном Келли.

«Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно, — констатировал глава Минобороны Грузии. — Система расположена в Грузии в безопасном месте».

Изория отметил, что в ближайшее время грузинские военные приступят в прохождению специального курса по изучению правил использования этой противотанковой системы.

В ноябре прошлого года оппозиционный грузинский политик Нино Бурджанадзе заявила, что ее стране необходим такой руководитель как президент России Владимир Путин.