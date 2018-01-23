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Новости Сирии
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Политика
Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin
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    Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

    14:37  23 Января 2018
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    Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

    Тбилиси, 23 января. Грузия получила от США первую партию американских противотанковых комплексов Javelin, сообщил грузинский министр обороны Леван Изория после встречи американским послом в Тбилиси Яном Келли.

    «Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно, — констатировал глава Минобороны Грузии. — Система расположена в Грузии в безопасном месте».

    Изория отметил, что в ближайшее время грузинские военные приступят в прохождению специального курса по изучению правил использования этой противотанковой системы.

    Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

    В ноябре прошлого года оппозиционный грузинский политик Нино Бурджанадзе заявила, что ее стране необходим такой руководитель как президент России Владимир Путин.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #грузия #келли #javelin #джавелин
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