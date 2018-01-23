«Без объяснения причин»: МОК не допустил до участия в Олимпиаде-2018 Столбову и Букина

Москва, 23 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года Ксению Столбову и Ивана Букина. Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения», — указано в заявлении спортивной организации.

Представители ФФККР назвали действия Международного олимпийского комитета провокацией и пообещали начать борьбу за восстановление справедливого отношения к спортсменам.

Напомним, ранее стало известно о том, что МОК отказался рассматривать апелляции российской стороны в ускоренном порядке.