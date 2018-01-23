Тягнибок потребовал выставить счет России за советскую власть на Украине

Львов, 23 января. Известный лидер украинских националистов Тягнибок призвал написать «черную книгу» коммунизма «страшными буквами» и выставить Москве счет за все «преступления» советского режима на Украине. По словам скандально известного националиста, действующего закона о декоммунизации на Украине совершенно недостаточно — необходимо показательный суд, причем «с привлечением всех европейских государств, которые пострадали от преступлений коммунизма».

Фантазия националиста дошла аж до создания на Украине «специальной следственной структуры», которая будет заниматься исключительно коммунистами и «формировать «черную книгу» коммунизма, где будет конкретными, страшными буквами записана фамилия каждого, живого или мертвого, который причастен к уничтожению украинской нации».

Впрочем, причины для этого — куда более прозаичные, чем «историческая справедливость», которой требует Тягнибок — Украине нужны деньги и воспетый новым режимом «факт геноцида украинцев» представляется лидеру «Свободы» настоящей золотой жилой.

«Москву нужно заставить признать факт геноцида украинцев, Москву нужно заставить компенсировать украинцам за те потери как и человеческого населения, так и материальные потери. И Москву нужно заставить извиниться. Москва должна покаяться», — заявил Тягнибок.

Придуманный «Нюрнберг-2» превращается в источник стабильного заработка для Украины в фантазиях националиста, который, ни секунды не сомневаясь, готов использовать память о погибших украинцах как источник дохода.