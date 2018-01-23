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Украина
Тягнибок потребовал выставить счет России за советскую власть на Украине
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    Тягнибок потребовал выставить счет России за советскую власть на Украине

    14:36  23 Января 2018
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    Тягнибок потребовал выставить счет России за советскую власть на Украине

    Львов, 23 января. Известный лидер украинских националистов Тягнибок призвал написать «черную книгу» коммунизма «страшными буквами» и выставить Москве счет за все «преступления» советского режима на Украине. По словам скандально известного националиста, действующего закона о декоммунизации на Украине совершенно недостаточно — необходимо показательный суд, причем «с привлечением всех европейских государств, которые пострадали от преступлений коммунизма».

    Фантазия националиста дошла аж до создания на Украине «специальной следственной структуры», которая будет заниматься исключительно коммунистами и «формировать «черную книгу» коммунизма, где будет конкретными, страшными буквами записана фамилия каждого, живого или мертвого, который причастен к уничтожению украинской нации».

    Тягнибок потребовал выставить счет России за советскую власть на Украине

    Впрочем, причины для этого — куда более прозаичные, чем «историческая справедливость», которой требует Тягнибок — Украине нужны деньги и воспетый новым режимом «факт геноцида украинцев» представляется лидеру «Свободы» настоящей золотой жилой.

    «Москву нужно заставить признать факт геноцида украинцев, Москву нужно заставить компенсировать украинцам за те потери как и человеческого населения, так и материальные потери. И Москву нужно заставить извиниться. Москва должна покаяться», — заявил Тягнибок.

    Придуманный «Нюрнберг-2» превращается в источник стабильного заработка для Украины в фантазиях националиста, который, ни секунды не сомневаясь, готов использовать память о погибших украинцах как источник дохода.

    Автор: Валентин Меликов
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