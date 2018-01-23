Власти украинской Шполы посмеялись над предложением Саакашвили о переносе столицы

Шпола, 23 января. Предложение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили перенести столицу Украины из Киева в город Шпола Черкасской области рассмешило местные власти.

«Куда-куда перенесется столица Украины? Это что шутка такая? Он хоть здесь был? Просто смешно», — прокомментировали в городском совете Шполы.

Напомним, что необычное заявление Саакашвили сделал в документальном фильме, снятом о нем самом. По словам политика, перенос столицы из Киева в Шполу, где проживает 17 тыс. человек, позволит разгрузить старые административные здания, оставшиеся со времен Советского Союза, а также подбирать на госслужбу людей по их талантам и способностям, а не по знакомствам. Кроме того, в Шполу, которая является географическим центром страны, по мнению Михаила Саакашвили, будет удобнее добираться.