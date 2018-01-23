Захарова отреагировала на вопросы западных СМИ о здоровье Лаврова

Москва, 23 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопросы о состоянии здоровья главы ведомства Сергея Лаврова.

Ранее представитель одного из западных СМИ поинтересовался у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не заболел ли Лавров. На что Песков ответил, что не слышал о каких-либо проблемах со здоровьем у министра. Он также добавил, что «у нас все нормально».

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова сообщила, что после того, как агентство Bloomberg попросило Кремль уточнить информацию о болезни Сергея Лаврова, министр попросил уточнить у Bloomberg, чем именно он болеет. В ответ журналисты заявили, что опираются на слухи.

«Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов», — написала Захарова.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.