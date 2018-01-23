Ответ на санкции: Россия готова заменить продукцию Microsoft собственным ПО

Москва, 23 января. Программное обеспечение, произведенное в России, способно полностью заменить продукцию Microsoft, при этом сама американская компания может понести огромные убытки из-за ограничений, введенных против компаний РФ.

Таким мнением поделился глава министерства коммуникаций и связи РФ Николай Никифиров. Он отметил, что для того, чтобы реализовать такой амбициозный проект и ответить на санкции, могут потребоваться значительные инвестици.

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить. Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и дальнейшей доработки. Но такие примеры политически мотивированных санкций, прежде всего, ударяют по самой американской экономике», — цитирует Никифорова РИА Новости.

Он подчеркнул, что из-за антироссийских ограничительных мер, введенных по политическим мотивам, компания Microsoft лишится огромного ранка в несколько миллиардов долларов.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что две компании, занимающиеся распространением продукции Microsoft, ввели ограничения на ее продажу для более чем 200 российских компаний.

Отметим, президент России Владимир Путин, участвуя в дискуссии в рамках Петербургского экономического форума летом 2017 года, заявил, что Россия намерена сделать акцент на развитии технологий. Он отметил, что правительство РФ уже утвердило соответствующий план, и подчеркнул, что в наше время совершенно очевидно, что «будущее за новейшими технологиями, цифровыми, искусственным интеллектом».