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«Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ
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    «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

    14:33  23 Января 2018  /обновлено: 15:12  23 Января 2018
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    Пятеро мирных жителей ДНР были ранены в результате обстрела ВСУ Докучаевска

    Докучаевск, 23 января. ВСУ вновь обстреляли мирное население Донбасса, на этот раз в Докучаевске были ранены пять мирных жителей, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.  ФАН пообщалось со свидетельницей обстрела — местной жительницей, получившей при обстреле ранение.

    Жители Докучаевска получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в центральную городскую больницу с резаными ранами и осколочными ранениями. Как сообщает оперативное командование ВС ДНР, обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП-2.

    «Это было приблизительно в 17:40 — я не помню точно. После взрыва мы с мужем выбежали из спальни в коридор, и я почувствовала сильный удар в спину — по мне попало. Я мужу сказала, чтобы он вызвал «скорую», но он и сам был ранен. А после этого я потеряла сознание», — рассказывает ФАН пострадавшая жительница Докучаевска.

    Пятеро мирных жителей ДНР были ранены в результате обстрела ВСУ Докучаевска

    Съемочная группа ФАН застала женщину перед тем, как ее повезли на операцию.

    По словам заместителя командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуарда Басурина, такие массированные обстрелы происходят в этом районе уже не первый день, в ход идут БМП-2 и разрывные снаряды.

    «Кому-то повезло этой ночью — попадание было не в саму квартиру, а в стену. Но перед этим, как вы помните, был теракт по отношению к жителям в Еленовке — это дело рук 93-й бригады ВСУ. Можно предположить, что после того, как анонсировали принятие закона о реинтеграции на Украине, люди сочли это индульгенцией на уничтожение населения. А может, это был приказ со стороны командования ВСУ — мы это выясняем», — пояснил Басурин.

    Пятеро мирных жителей ДНР были ранены в результате обстрела ВСУ Докучаевска

    Отметим, что во время обстрела первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг пересекал линию соприкосновения через КПВВ «Еленовка», которое находится неподалеку от Докучаевска, однако машин с сотрудниками ОБСЕ на месте происшествий не было замечено.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс
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