«Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

Докучаевск, 23 января. ВСУ вновь обстреляли мирное население Донбасса, на этот раз в Докучаевске были ранены пять мирных жителей, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. ФАН пообщалось со свидетельницей обстрела — местной жительницей, получившей при обстреле ранение.

Жители Докучаевска получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в центральную городскую больницу с резаными ранами и осколочными ранениями. Как сообщает оперативное командование ВС ДНР, обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП-2.

«Это было приблизительно в 17:40 — я не помню точно. После взрыва мы с мужем выбежали из спальни в коридор, и я почувствовала сильный удар в спину — по мне попало. Я мужу сказала, чтобы он вызвал «скорую», но он и сам был ранен. А после этого я потеряла сознание», — рассказывает ФАН пострадавшая жительница Докучаевска.

Съемочная группа ФАН застала женщину перед тем, как ее повезли на операцию.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуарда Басурина, такие массированные обстрелы происходят в этом районе уже не первый день, в ход идут БМП-2 и разрывные снаряды.

«Кому-то повезло этой ночью — попадание было не в саму квартиру, а в стену. Но перед этим, как вы помните, был теракт по отношению к жителям в Еленовке — это дело рук 93-й бригады ВСУ. Можно предположить, что после того, как анонсировали принятие закона о реинтеграции на Украине, люди сочли это индульгенцией на уничтожение населения. А может, это был приказ со стороны командования ВСУ — мы это выясняем», — пояснил Басурин.

Отметим, что во время обстрела первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг пересекал линию соприкосновения через КПВВ «Еленовка», которое находится неподалеку от Докучаевска, однако машин с сотрудниками ОБСЕ на месте происшествий не было замечено.