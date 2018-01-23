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Выборы президента: в штабе Путина заявили о готовности выполнять весь объем работы
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    Выборы президента: в штабе Путина заявили о готовности выполнять весь объем работы

    14:21  23 Января 2018
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    Выборы президента: в штабе Путина заявили о готовности выполнять весь объем работы

    Москва, 23 января. Избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации, действующего лидера российского государства Владимира Путина готов взять на себя абсолютно весь объем работы по ведению избирательной кампании. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

    Он подчеркнул, что штаб был готов к этому с самого начала.

    «Мы весь объём работы готовы выполнять», — передает РИА Новости слова Кондрашова.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что кандидат в президенты России Путин не собирается уходить в отпуск до 18 марта, когда в стране будут проходить президентские выборы-2018.

    Выборы президента: в штабе Путина заявили о готовности выполнять весь объем работы

    Напомним, в декабре 2017 года Путин заявил о своем намерении идти на президентские выборы-2018, позже глава государства сообщил, что пойдет на мартовские выборы как самовыдвиженец.

    Во вторник штабы Путина приступили к работе в Амурской области и Коми.

    Ранее стало известно, что в поддержку Путина собрали свыше 1,6 миллиона подписей по всей стране.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #выборы-2018
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