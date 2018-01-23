Выборы президента: в штабе Путина заявили о готовности выполнять весь объем работы

Москва, 23 января. Избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации, действующего лидера российского государства Владимира Путина готов взять на себя абсолютно весь объем работы по ведению избирательной кампании. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Он подчеркнул, что штаб был готов к этому с самого начала.

«Мы весь объём работы готовы выполнять», — передает РИА Новости слова Кондрашова.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что кандидат в президенты России Путин не собирается уходить в отпуск до 18 марта, когда в стране будут проходить президентские выборы-2018.

Напомним, в декабре 2017 года Путин заявил о своем намерении идти на президентские выборы-2018, позже глава государства сообщил, что пойдет на мартовские выборы как самовыдвиженец.

Во вторник штабы Путина приступили к работе в Амурской области и Коми.

Ранее стало известно, что в поддержку Путина собрали свыше 1,6 миллиона подписей по всей стране.

Владимир Путин. Биография