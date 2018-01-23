Успешный год: стало известно, как выросли иностранные инвестиции в Россию

Москва, 23 января. Прямые иностранные инвестиции в Россию увеличилась на 25%, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время форума в Давосе.

Дмитриев обратил внимание, что прошедший год «был очень успешным».

«Объем прямых иностранных инвестиций в Россию увеличился на 25% — это существенный показатель», — приводит его слова RT.

Глава фонда добавил, что в основном иностранные инвестиции приходятся на инфраструктуру, технологический сектор, сельское хозяйство и другие отрасли российской экономики. Кроме того, особый интерес иностранцы проявляют к строительству платных автомобильных дорог, портов и аэропортов.

«Мы видим высокую заинтересованность инвесторов в области технологий для вложений в российскую экономику», — заключил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое по и составили 23 миллиарда долларов.