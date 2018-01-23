Россия может развернуть станцию ГЛОНАСС в Аргентине

Москва, 23 января. Российская сторона рассматривает возможность по развертыванию на территории Аргентины наземной станции спутниковой системы ГЛОНАСС.

Речь идет о реализации меморандума о взаимопонимании между российской госкорпорацией «Роскосмос» и Национальной комиссией по космическим исследованиям Аргентины (CONAE), который был подписан в 2015 году.

«Рассматривается возможность развертывания в этой стране наземной станции российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — передает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный ко встрече глав государств.

Напомним, 23 января президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Аргентины Маурисио Макри. В рамках диалога стороны обсудят двусторонние и международные вопросы. Кроме того, будет подготовлена совместная политическая декларация.