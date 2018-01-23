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Политика
Российского экономиста позабавило желание Киева денонсировать соглашения с Москвой
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    Российского экономиста позабавило желание Киева денонсировать соглашения с Москвой

    14:08  23 Января 2018
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    Замдекана факультета экономики ВШЭ позабавило желание Киева денонсировать соглашения с Москвой

    Первого замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалева позабавило желание Киева денонсировать соглашения с Москвой.

    Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин рассказал о том, что в течение 2017 года Украина денонсировала 35 различных документов. В Киеве планируют в ближайшее время отказаться еще от восьми различных соглашений.

    «Мы к этому уже давно привыкли. И газ, который приходит на Украину из Словакии, становится уже не российским, и подводные лодки всплывают в Азовском море [отсылка к реплике украинского журналиста Романа Цымбалюка. Последний оконфузился в эфире украинского ТВ, заявив, что подлодка «Запорожье» всплывет в Азовском море и напугает вооруженные силы Донбасса. Цымбалюка подняли на смех, поскольку глубина Азовского моря составляет всего 13 метров].

    Замдекана факультета экономики ВШЭ позабавило желание Киева денонсировать соглашения с Москвой

    Что вызывает удивление: рапортует министр иностранных дел. О чем рапортует? О разрыве договоров. Ну, это все равно, что врач бы докладывал в больнице не о том, сколько он вылечил, а скольким пациентам в результате его лечения стало еще хуже. Это парадокс. Я всегда считал, что задача министра иностранных дел — договариваться и подписывать договоры», — иронично заметил Ковалев.

    Украинский политолог Василь Вакаров в свою очередь вынужден был признать, что киевская экономика зависит от России. Кроме того, Украина будет закупать российский газ по решению Стокгольмского арбитража.

    Ранее власти Киева денонсировали несколько двусторонних документов, включая межправительственное соглашение с Кремлем, которое регулировало порядок поставок странами вооружений и военной техники друг другу, а также комплектующих и услуг военного назначения.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #политика
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