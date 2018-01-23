Курды SDF заявили, что убили более 50 турецких военнослужащих в Сирии

Африн, 23 января. Командование «Сирийских демократических сил» заявило, что курды убили не менее 53 турецких военных при столкновениях в районе сирийского Африна.

По данным медиа-крыла оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курдским ополченцам удалось убить 53 военных Турции, участвующих в операции «Оливковая ветвь», еще 38 человек получили ранения. Столкновения курдов и ВС Турции происходили в приграничных районах Африн и Шахба на сирийской территории. На данный момент Анкара подтвердила гибель одного военнослужащего ВС Турции.

Ранее сообщалось, что Турция начала операцию «Оливковая ветвь» на севере провинции Алеппо после провокации со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон сообщил о намерении создать из курдского ополчения, которое в Анкаре считают террористическим формированием, «силы пограничной безопасности» на границе с Турцией. Анкара заявила о недопустимости создания «новой террористической армии» в приграничных районах.