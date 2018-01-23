Россия готовит проект многоразовой ракеты «Корона»

Москва, 23 января. Заместитель генконструктора имени Макеева Сергей Молчанов заявил, что Россия может создать новую многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона», оснащенную взлетно-посадочными амортизаторами.

В материалах ГРЦ Макеева, в частности, говорится, что в проекте «Корона» будет проведена разработка одноступенчатого и полностью многоразового носителя, без промежуточных этапов, замедляющих переход к многоразовым системам и делающих его дороже.

В результате ракета «Корона» должна стать многоразовой, одноступенчатой конструкцией вертикального взлета и посадки, оснащенная амортизаторами.

С помощью «Короны» эксперты смогут воспользоваться множеством систем выведения, при которых посадочное топливо тратится на выведение спутника и возвращается с помощью танкера.

В системе возможно 25-ти разовое использование наиболее энергонапряженных элементов при осуществлении 100 полетов.