Выборы президента России в 2018 году впервые пройдут в селах Абхазии

Сухум, 23 января. Российские граждане, которые проживают на территории Абхазии, смогут проголосовать на президентских выборах-2018 на одном из 16 избирательных участков. Об этом журналистам сообщили представители посольства Российской Федерации в Сухуме.

«Впервые в этот раз они будут открыты в селах Лыхны Гудаутского района, Цандрипш Гагрского района, Дранда Гулрыпшского района, Адзюбжа Очамчырского района, а также в поселке Агудзера Гулрыпшского района и городе Новый Афон Гудаутского района», — пояснил источник РИА Новости.

В столице республики будут образованы три участка (в двух школах, а также в здании Национальной библиотеки). Кроме того, россияне смогут проголосовать в городах Гагра, Пицунда, Гудаута, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, а также в населенном пункте Бамбора.

Напомним, большинство жителей Абхазии имеют паспорта РФ.

Ранее стало известно о том, что в Коми начал функционировать предвыборный штаб действующего главы России Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах в марте 2018 года.